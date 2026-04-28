Прием в российское гражданство и выход из него будет обходиться в 50 тыс. рублей

Инициатива принадлежит Минфину. Прием в российское гражданство и выход из него будут стоить в 50 тысяч рублей, тогда как сейчас - 4200. За приглашение на въезд придется платить по 8000 рублей вместо 960 за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда из страны вырастут с 1200 до 2000 рублей, а визы для многократного пересечения границы — с 1920 до 6000 рублей.

Если инициативу примут, получение разрешения на временное проживание обойдется в 15 000 рублей вместо 1920, а оформление вида на жительство — в 30 000 рублей вместо 6000. Для иностранцев, прибывающих в Россию с целью обучения, цена аналогичного разрешения увеличится до 8000 рублей с нынешних 1920.

Ранее в Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

