Вахта стала одним из главных трендов среди вакансий у молодёжи

По словам экспертов, за год количество резюме граждан в возрасте 18–25 лет на такие вакансии увеличилось на 97%. Всех привлекают зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц, бесплатное жильё и питание, а также график 30/30. Зумеры могут накопить за год 690 тысяч рублей, если будет работать на вахте. Становится популярным тренд «уехать сторожить лес и быть счастливым».

По данным сайтов по поиску работы, заинтересованность молодёжи в вахтовом методе растёт. Самые популярные позиции — комплектовщик, монтажник, сварщик, повар. Платят от 106 тысяч до 165 тысяч рублей за 30 дней. Квалифицированные и опытные молодые люди могут заработать 200–250 тысяч рублей.

Вахта соблазняет зумеров не только деньгами: информационный шум и общая усталость поколения вызывают у молодежи желание уехать из города, не общаться с людьми, не мониторить соцсети.

Ранее стало известно, что наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали сварщик, дата-сайентист и DevOps-инженер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

