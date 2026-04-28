СМИ: Российские банки за год уволили более 22 тысяч сотрудников
Крупнейшие банки в России в 2025 году сократили свои штаты на более чем 22 тысячи сотрудников, сообщает «Коммерсант».
По итогам года суммарная численность персонала снизилась на 4% до 557 тысяч человек. Это минимум с 2023 года. Основная доля сокращений пришлась на крупнейшие госбанки — «Сбер» и ВТБ, где штаты стали меньше суммарно на 21,5 тысячу человек (5%).
В «Совкомбанке» уволили примерно 700 человек, в «Россельхозбанке» — около 800. Самое резкое сокращение персонала — почти на 40% — в «Юникредит-банке». В «Синаре» штат сократили на 16%, в «Райффайзенбанке» — на 3,8%.
Кроме того, банки с начала года ускорили закрытие отделений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Вахта стала одним из главных трендов среди вакансий у молодёжи
- Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск
- Руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей
- Минцифры: Интернет-сервисы ограничивают доступ с включённым VPN по соображениям безопасности
- При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина
- Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
- СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном
- Польша направит средства ЕС на закупку украинских дронов
- Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Трампа