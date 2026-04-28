СМИ: Российские банки за год уволили более 22 тысяч сотрудников

По итогам года суммарная численность персонала снизилась на 4% до 557 тысяч человек. Это минимум с 2023 года. Основная доля сокращений пришлась на крупнейшие госбанки — «Сбер» и ВТБ, где штаты стали меньше суммарно на 21,5 тысячу человек (5%).

В «Совкомбанке» уволили примерно 700 человек, в «Россельхозбанке» — около 800. Самое резкое сокращение персонала — почти на 40% — в «Юникредит-банке». В «Синаре» штат сократили на 16%, в «Райффайзенбанке» — на 3,8%.

Кроме того, банки с начала года ускорили закрытие отделений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

