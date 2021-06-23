Карты «Мир» подключат к Google Pay в октябре

Банки смогут подключить карты российской платежной системы «Мир» к Google Pay начиная с 26 октября, пишут «Известия».

Аналитики заявили, что почти половина россиян пользуется картами «Мир»

При этом для каждого финансового учреждения точная дата будет индивидуальной. Подключение позволит владельцам карт «Мир» оплачивать покупки с помощью смартфона. Нововведение будет обязательным как для российских банков, так и для зарубежных.

Как считают эксперты, новые возможности позволят повысить число операций через национальную систему на 10–25%.

Картами платежной системы «Мир» как основными пользуются 42% россиян, заявили РБК аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПлатежиБанки
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