Карты «Мир» подключат к Google Pay в октябре

При этом для каждого финансового учреждения точная дата будет индивидуальной. Подключение позволит владельцам карт «Мир» оплачивать покупки с помощью смартфона. Нововведение будет обязательным как для российских банков, так и для зарубежных.

Как считают эксперты, новые возможности позволят повысить число операций через национальную систему на 10–25%.

Картами платежной системы «Мир» как основными пользуются 42% россиян, заявили РБК аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».

