Карты «Мир» подключат к Google Pay в октябре
Банки смогут подключить карты российской платежной системы «Мир» к Google Pay начиная с 26 октября, пишут «Известия».
При этом для каждого финансового учреждения точная дата будет индивидуальной. Подключение позволит владельцам карт «Мир» оплачивать покупки с помощью смартфона. Нововведение будет обязательным как для российских банков, так и для зарубежных.
Как считают эксперты, новые возможности позволят повысить число операций через национальную систему на 10–25%.
Картами платежной системы «Мир» как основными пользуются 42% россиян, заявили РБК аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».
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