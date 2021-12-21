Россияне рассказали, с чем ассоциируют Новый год

Для других этот праздник — советские фильмы и большое количество еды. Как показал опрос, 32% граждан считают Новый год поводом провести время с родными и друзьями. Еще 31% участников исследования ассоциируют праздник с просмотром советского кино и новогодних программ. При этом одними из самых популярных фильмов оказались «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Большого количества разнообразных блюд, включая салат «Оливье», ждут от Нового года 17% россиян. Про ёлку упомянули 7% опрошенных. Остальные 13% назвали свои варианты ответа. Причем многие опрошенные подчеркнули, что не могут выделить какую-то одну деталь праздника.

Встречать Новый год в том же наряде, что и годом ранее – не самая хорошая идея, заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в пресс-центре НСН.

