Назван самый популярный напиток россиян на Новый год

Спрос на такие напитки увеличился в 4,5 раза. Эксперты изучили данные о покупках, сделанных гражданами в крупнейших супермаркетах перед новогодними праздниками. Выяснилось, что при покупке спиртного лидируют так называемые винные напитки. Спрос на них увеличился на 352,8%. На втором месте — игристое вино, рост спроса на который отмечается на уровне 279,6%. На третьем месте идет шампанское, чьи продажи увеличились на 269,2%.

Также россияне раскупают абсент, вермут, арманьяк и коньяк. Меньше всего российских граждан интересует водка.

Тем временем, мандарины в России подорожали, стоимость цитрусовых за год перед традиционным сезоном высокого спроса выросла в опте в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%.

