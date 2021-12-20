Назван самый популярный напиток россиян на Новый год
В преддверии Нового года россияне чаще всего покупают в магазинах винные напитки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование компании Ntech.
Спрос на такие напитки увеличился в 4,5 раза. Эксперты изучили данные о покупках, сделанных гражданами в крупнейших супермаркетах перед новогодними праздниками. Выяснилось, что при покупке спиртного лидируют так называемые винные напитки. Спрос на них увеличился на 352,8%. На втором месте — игристое вино, рост спроса на который отмечается на уровне 279,6%. На третьем месте идет шампанское, чьи продажи увеличились на 269,2%.
Также россияне раскупают абсент, вермут, арманьяк и коньяк. Меньше всего российских граждан интересует водка.
Тем временем, мандарины в России подорожали, стоимость цитрусовых за год перед традиционным сезоном высокого спроса выросла в опте в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%.
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