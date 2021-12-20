«В счастье!»: Дизайнер о том, в чем встречать Новый год
Игорь Гуляев посоветовал россиянам в праздничную ночь обязательно надеть какую-то новую вещь.
Встречать Новый год в том же наряде, что и годом ранее – не самая хорошая идея, заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в пресс-центре НСН.
«В счастье! Это самое главное – помимо комфорта, удобства и всего того, что сейчас в моде. Один великий человек сказал: одевайтесь в счастье и у вас все будет хорошо. Если рядом с вами те люди, которые вас любят, те люди, которые делают все возможное, чтобы у вас от счастья горели глаза, то, конечно, Новый год нужно встречать в любви и в счастье. Как моя бабушка говорила, положите в кошелек какое-то количество денег, наденьте что-то новое, никогда не надевайте старые вещи, в которых вы встречали прошлый Новый год. Что-то новое должно быть обязательно – носки, рубашка, платье, блуза. Покажите году красивого породистого зверя», - рассказал Гуляев.
В мире моды грань между мужским и женским все больше стирается, заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН ранее.
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