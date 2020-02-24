Россияне рассказали о тратах на путешествия

24 февраля 202009:00

Российские туристы, рассказали, какие суммы тратят на путешествия. Исследование проведено по итогам опроса пяти тысяч пользователей сервиса Aviasales.

Более трети опрошенных (33%) откладывают на путешествия по России или за рубеж четверть зарплаты.

Немногим меньше – 28% - респондентов ежемесячно откладывают по ползарплаты на отпуск преимущественно в Крыму или в Турции.

Названо число городов, которые посетили российские туристы за год

Каждому пятому (22 %) участников исследования требуется сэкономить всего 10 % ежемесчного дохода, чтобы отправиться в путешествие в отпуске.

Среди опрошенных оказались 17% респондентов, которые расходуют все заработанное на поездки. Преимущественно это молодые люди, которые живут с родителями или женщины, которые живут с постоянным партнером.

Ранее НСН писала о российских городах с романтичными отелями. В тройку городов, где работают отели для самых романтичных путешественников, вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль во Владимирской области.

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