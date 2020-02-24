Россияне рассказали о тратах на путешествия

Каждому пятому (22 %) участников исследования требуется сэкономить всего 10 % ежемесчного дохода, чтобы отправиться в путешествие в отпуске.

Среди опрошенных оказались 17% респондентов, которые расходуют все заработанное на поездки. Преимущественно это молодые люди, которые живут с родителями или женщины, которые живут с постоянным партнером.

Ранее НСН писала о российских городах с романтичными отелями. В тройку городов, где работают отели для самых романтичных путешественников, вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль во Владимирской области.

