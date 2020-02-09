Опубликован рейтинг городов России с романтичными отелями

В тройку городов, где работают отели для самых романтичных путешественников, вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль во Владимирской области. Рейтинг составили эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

Самое большое количество отелей для романтиков, по мнению, специалистов, в Санкт-Петербурге.

«В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодожёнов, например роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город. Они идеально подходят для романтической поездки на выходные или для проведения медового месяца», — отметили в OneTwoTrip.