Опубликован рейтинг городов России с романтичными отелями
В тройку городов, где работают отели для самых романтичных путешественников, вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль во Владимирской области. Рейтинг составили эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.
Самое большое количество отелей для романтиков, по мнению, специалистов, в Санкт-Петербурге.
«В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодожёнов, например роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город. Они идеально подходят для романтической поездки на выходные или для проведения медового месяца», — отметили в OneTwoTrip.
В теплых краях исследователи рекомендовали останавливаться романтичным натурам в отелях Краснодарского края — Сочи (прежде всего, в Адлере) и Геленджике. Также в романтичный топ-10 включены Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
Ранее НСН писала о самых недооцененных туристами российских городах. Список возглавил дагестанский Дербент. За его посещение проголосовали 23 процента опрошенных.
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