Россияне рассказали о своем отношении к мату

Почти каждый пятый россиянин (19%) уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

С 1 февраля социальные сети в России должны будут удалять мат в постах и комментариях.

Выяснилось, что 71% респондентов положительно относятся к запрету обсценной лексики в соцсетях. Еще 29% опрошенных выступают за свободу слова в соцсетях.

Кроме того, 40% россиян поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных относятся нейтрально к этому вопросу.