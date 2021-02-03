Россияне рассказали о своем отношении к мату
Почти каждый пятый россиянин (19%) уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
С 1 февраля социальные сети в России должны будут удалять мат в постах и комментариях.
Выяснилось, что 71% респондентов положительно относятся к запрету обсценной лексики в соцсетях. Еще 29% опрошенных выступают за свободу слова в соцсетях.
Кроме того, 40% россиян поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных относятся нейтрально к этому вопросу.
Также аналитики «Работа.ру» выяснили, что 73% россиянина позволяют себе ругаться матом на работе, передает RT. При этом 10% из них делают это постоянно, остальные – очень редко.
43% респондентов рассказали, работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. Однако 40% отметили, что начальники делают замечания подчинённым, не сдерживающимся в выражениях.
В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов.
Российские интернет-пользователи между тем с юмором отнеслись к новому закону, который обязывает социальные сети выявлять и блокировать нецензурную лексику, передает Ura.ru. Некоторые пользователи признались, что без мата не видят смысла в соцсетях.
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