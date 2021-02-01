Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России

Принятые к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поправки вступают в силу с 1 февраля 2021 года. Согласно новым нормам, соцсети должны будут самостоятельно удалять и выявлять незаконный контент, включая нецензурную брань.

Также соцсети обязаны искать и удалять призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства, государственных служащих и символов. В спорных ситуациях модераторы соцсетей будут должны обратиться в Роскомнадзор для разъяснений.

Представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к протестам

Штраф за нарушение новых правил составит от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения суд может изъять до 10% от суммы годовой выручки соцсети.



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