Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год
Каждый год 44% жителей России обнаруживают наличные в карманах верхней одежды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.
Регулярно — хотя бы несколько раз в сезон — деньги находят 19% опрошенных. Чаще всего (33%) это суммы от 500 до 1000 рублей, однако 10% респондентов признаются, что доставали из карманов более 5000 рублей.
Для большинства такие неожиданные находки становятся поводом для радости.
Лидером по «сокровищам» остаются куртки — в них деньги обнаружили 38% участников. На втором месте пуховики (27%), на третьем — пальто (почти 20%).
Кроме денег, россияне нередко находят в карманах ключи (52%), помаду (24%) и медицинские маски (22%).
Ранее CDEK.Shopping выяснил, что каждый третий россиянин тратит до 10% зарплаты на осенний гардероб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
