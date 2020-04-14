Россияне рассказали, о чём мечтают, находясь в самоизоляции
Жители России рассказали о своих мечтах в условиях самоизоляции. Как пишет ТАСС, в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob, 23% респондентов заявили, что им не хватает прогулок. На втором месте в списке желаний — парикмахерские и салоны красоты, замыкают тройку лидеров спортзалы.
Авторы исследования также выяснилось, что женщины в большей степени мечтают о прогулках, чем мужчины, — 26% против 19%. Сходить в парикмахерские и салоны красоты хотят почти равные доли респондентов обоих полов — 10% женщин и 9% мужчин.
При этом о посещении кафе, ресторанов и магазинов мечтают 3% респондентов. Кроме того, нашим соотечественникам в режиме самоизоляции не хватает походов в храмы, театры, сауны, музеи и выставки. Также некоторые россияне хотят сходить в гости и посетить налоговую инспекцию.
Ранее НСН писала, что число обращений россиян за психологической помощью из-за пандемии коронавируса увеличилось. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного внештатного психиатра Минздрава, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Он подчёркивает, что чаще всего за ней обращаются женщины и пожилые люди.
Последние звонят специалистам, работающим на «горячей линии», из-за чувства тревоги и сокращения времени общения с близкими. Женщины, в основном, интересуются тем, какие меры следует принимать для того, чтобы уберечь детей от возможного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 360. Как отметил Зураб Кекелидзе, на одну горячую линию медико-психологической помощи в стуки поступают 96 звонков.
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