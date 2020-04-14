Россияне рассказали, о чём мечтают, находясь в самоизоляции

Жители России рассказали о своих мечтах в условиях самоизоляции. Как пишет ТАСС, в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob, 23% респондентов заявили, что им не хватает прогулок. На втором месте в списке желаний — парикмахерские и салоны красоты, замыкают тройку лидеров спортзалы.

Авторы исследования также выяснилось, что женщины в большей степени мечтают о прогулках, чем мужчины, — 26% против 19%. Сходить в парикмахерские и салоны красоты хотят почти равные доли респондентов обоих полов — 10% женщин и 9% мужчин.

При этом о посещении кафе, ресторанов и магазинов мечтают 3% респондентов. Кроме того, нашим соотечественникам в режиме самоизоляции не хватает походов в храмы, театры, сауны, музеи и выставки. Также некоторые россияне хотят сходить в гости и посетить налоговую инспекцию.