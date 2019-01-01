Россияне рассказали, каких врачей им не хватает
Россияне заявили об острой нехватке медицинских работников. Согласно данным исследования Общероссийского народного фронта, так считают 86% граждан страны, пишет RT.
Более половины опрошенных (53%) сообщили, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда необходимого медицинского специалиста нельзя было найти в той больнице или поликлинике, к которой они прикреплены.
Результаты опроса показали, что чаще всего граждане жалуются на отсутствие невролога. Об этом рассказали 33% респондентов. Еще 23% не смогли обратиться к офтальмологу, 21% опрошенных к отоларингологу и 20% к урологу.
По словам сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля, проблемы с кадрами напрямую влияют на здоровье населения и развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» Александр заявил НСН, что чтобы граждане не становились жертвами мошенников, в стране необходимо ввести реестр врачей, иначе лжеврачей никак не отличить от настоящих специалистов
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