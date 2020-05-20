Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции

Аналитический центр НАФИ выяснил, чем жители России занимаются на самоизоляции. Проведенный опрос показал, что большинство наших соотечественников посвящают время домашним делам, а также продолжают работать – в основном удаленно.

Саморазвитию и обучению своё время уделили 36% респондентов – они занимаются изучением иностранных языков и программированием. Кроме того, выяснилось, что 26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми, подчеркивает RT.

Также в НАФИ отметили, что почти четверть (23%) россиян рассказали, что в период самоизоляции помогали другим и занимались благотворительностью.

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Кстати, во время действия режима самоизоляции жители России стали чаще обращаться к услугам курьеров, парикмахеров, репетиторов, мастеров по маникюру, а также психологгов. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса YouDo.com. Выяснилось, что пользователи на 50% чаще стали пользоваться услугами доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, С репетиторами и преподавателями жители страны стали заниматься на 30% чаще, пишет RT.

Между тем, спрос на некоторых специалистов значительно снизился. Так, наши соотечественники на 44% реже стали обращаться к фотографам и видеографам.


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ФОТО: pixabay.com
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