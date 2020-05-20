Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции

Аналитический центр НАФИ выяснил, чем жители России занимаются на самоизоляции. Проведенный опрос показал, что большинство наших соотечественников посвящают время домашним делам, а также продолжают работать – в основном удаленно.

Саморазвитию и обучению своё время уделили 36% респондентов – они занимаются изучением иностранных языков и программированием. Кроме того, выяснилось, что 26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми, подчеркивает RT.

Также в НАФИ отметили, что почти четверть (23%) россиян рассказали, что в период самоизоляции помогали другим и занимались благотворительностью.