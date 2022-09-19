Россияне раскупают новогодние туры в Турцию
Продажи новогодних туров в Турцию выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), значительный рост сентябрьских продаж объясняется ограниченным количеством рейсов и опасениями туристов упустить выгодное предложение.
Несмотря на то, что в зимнем расписании из Москвы и регионов в Тупцию продолжат летать 10 российских и турецких авиакомпаний, стоимость путевок все равно растет. Причина — в удорожании авиаперевозки. По прогнозам специалистов, в ближайшее время спрос может вырасти ещё на 30-40 %.
Для отдыха на Новый год россияне чаще всего бронируют туры в Стамбул и Анталью. Есть спрос и на горнолыжные курорты Турции. Эксперты считают, что даже с учётом повышения стоимости цены на туры на период новогодних праздников пока находятся на приемлемом уровне.
Если бронировать отдых «все включено» сейчас, то на двоих в пятизвездочном отеле он обойдётся в среднем в 170 тысяч рублей за неделю, цены на 4 ночи стартуют от 80 тысяч рублей.
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