Россияне раскупают новогодние туры в Турцию

Продажи новогодних туров в Турцию выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), значительный рост сентябрьских продаж объясняется ограниченным количеством рейсов и опасениями туристов упустить выгодное предложение.

Несмотря на то, что в зимнем расписании из Москвы и регионов в Тупцию продолжат летать 10 российских и турецких авиакомпаний, стоимость путевок все равно растет. Причина — в удорожании авиаперевозки. По прогнозам специалистов, в ближайшее время спрос может вырасти ещё на 30-40 %.