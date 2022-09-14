На Кубе начнут до конца года принимать карты «Мир»
Карты платежной системы «Мир» начнут принимать на Кубе до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделал министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде. По его словам, работа в этом направлении уже на заключительном этапе - осталось перепрограммировать терминалы оплаты. Ожидается, что эта работа будет завершена в конце октября.
В настоящее время карты «Мир» принимают уже 11 стран: в частности, популярные у туристов Турция, Вьетнам, Южная Корея, а также соседние Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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