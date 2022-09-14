На Кубе начнут до конца года принимать карты «Мир»

Карты платежной системы «Мир» начнут принимать на Кубе до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

АТОР: Малайзия захотела работать с картами «Мир»

Такое заявление сделал министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде. По его словам, работа в этом направлении уже на заключительном этапе - осталось перепрограммировать терминалы оплаты. Ожидается, что эта работа будет завершена в конце октября.

В настоящее время карты «Мир» принимают уже 11 стран: в частности, популярные у туристов Турция, Вьетнам, Южная Корея, а также соседние Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:КартыКуба
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