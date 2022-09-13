Страховщики назвали топ-5 наиболее опасных курортов для российских туристов
Адлер, Кемер и Аланья вошли в пятерку наиболее опасных курортов отпускного сезона 2022 года, сообщает страховой дом ВСК.
Как сообщают аналитики, этим летом в Адлере зафиксировано 17% страховых случаев, на турецкий Кемер пришлось 13%, на третьем месте разместилась Аланья с 12% зарегистрированных инцидентов. Также в рейтинг попали Хургада и Сиде (12% и 10% соответственно).
Реже всего в страховые компании обращались отдыхающие из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса. Чуть менее половины обращений (49%) зафиксировано от страхователей младше 18 лет, 16% страховых случаев произошло с туристами в возрасте 30-40 лет, в 13% случаев пострадали путешественники в возрасте от 19 до 30 лет.
Ранее Владимир Путин призвал сделать путешествия по России доступными для людей с разными доходами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru