Страховщики назвали топ-5 наиболее опасных курортов для российских туристов

Как сообщают аналитики, этим летом в Адлере зафиксировано 17% страховых случаев, на турецкий Кемер пришлось 13%, на третьем месте разместилась Аланья с 12% зарегистрированных инцидентов. Также в рейтинг попали Хургада и Сиде (12% и 10% соответственно).

Реже всего в страховые компании обращались отдыхающие из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса. Чуть менее половины обращений (49%) зафиксировано от страхователей младше 18 лет, 16% страховых случаев произошло с туристами в возрасте 30-40 лет, в 13% случаев пострадали путешественники в возрасте от 19 до 30 лет.

Ранее Владимир Путин призвал сделать путешествия по России доступными для людей с разными доходами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

