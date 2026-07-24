Маркетплейсы занимают 52% книжного рынка, их доля достигнет 60% в 2026-м, но у этого подхода есть риски, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.



По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 миллиардов рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Несмотря на рост, традиционные магазины испытывают давление со стороны маркетплейсов, которые предлагают более низкие цены и удобную доставку, меняя привычную модель продаж. Капьев уточнил, что это может измениться.