Каждая вторая книга в России продавалась на маркетплейсе
Интернет-каналы стали главной платформой для покупателей, заявил в пресс-центре НСН Евгений Капьев.
Маркетплейсы занимают 52% книжного рынка, их доля достигнет 60% в 2026-м, но у этого подхода есть риски, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 миллиардов рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Несмотря на рост, традиционные магазины испытывают давление со стороны маркетплейсов, которые предлагают более низкие цены и удобную доставку, меняя привычную модель продаж. Капьев уточнил, что это может измениться.
«Мы видим рост маркетплейсов и интернет-каналов. Они занимают 52% продаж, в этом году будет где-то 60%. Но это имеет и свои риски, так как негативная ситуация со складами может оказать влияние на рынок. Мы будем их поддерживать с точки зрения поиска новых логистических вариантов и цепочек поставок, чтобы обеспечить читателя книгами в сезон. От перестройки доставки продажи в федеральных сетях вырастут гораздо больше», — подчеркнул он.
Ранее Капьев в пресс-центре НСН назвал главный фактор роста книжного рынка.
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