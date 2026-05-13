Душат по очереди: Книжный союз призвал объединиться против маркетплейсов
Леонид Палько заявил НСН, что книжные магазины знают своего постоянного читателя, они его заманивают, устраивают книжные клубы, но это не всегда помогает.
У книжных магазинов давно сложилась тяжелая ситуация, маркетплейсы «душат» каждого по отдельности, поэтому противостоять не всегда честной конкуренции можно только сообща, заявил НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Крупнейший в России книжный магазин «Библио-Глобус» зафиксировал максимальной с пандемийного 2020 года падение выручки – сразу на 22%, пишет РБК со ссылкой на отчетность. При этом «Библио-Глобусу» удалось сократить чистый убыток почти на 75%. Помогли сокращение расходов, переход к закупкам «на основе рейтингов наиболее читаемых и продаваемых книг», изменение маркетинговой стратегии, увеличение медийной активности, пересмотр ассортимента, расширение спектра платных услуг и развитие новых направлений бизнеса. Палько раскрыл, что происходит в отрасли.
«У магазинов давно ситуация сложная, маркетплейсы просто «душат». Люди поняли, что на маркетплейсах покупать удобнее, а магазины все больше становятся витринами. Чудес не бывает, даже на маркетплейсах сейчас просадка, потому что покупатели переключились на семена, на дачные покупки, сезонный фактор никто не отменял. Дачный сезон не располагает к тому, чтобы читать», - отметил он.
По его словам, без объединения книжного сообщества противостоять маркетплейсам невозможно.
«Книжные магазины стараются максимально представить ассортимент, делают презентации, делают выставки, приглашают авторов… Очень много мер. Некоторые магазины стараются делать ребрендинг, чтобы привлекать читателей. Многие книжные магазины знают своего постоянного читателя, они его заманивают, устраивают книжные клубы, например. На сегодняшний день магазинов закрывается больше, чем открывается. Конечно, книжные магазины не должны закрываться, это горе для нас для всех. Я очень ругаю наше книжное сообщество. Маркетплейсам удобна наша разрозненность, они душат всех по очереди. Нужно объединяться против условий маркетплейсов, которые к издателям выдвигают не всегда адекватные требования. На это мы можем влиять, можем влиять и на скидки маркетплейсов», - рассказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько объяснил НСН, почему книжные магазины пригрозили уйти от Ozon.
