Россияне пожаловались на сбои в работе Twitter

Российские пользователи Twitter массово пожаловались на сбои в работе соцсети. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных платформ.

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По данным портала, первые сообщения о проблемах стали появляться после полуночи, однако массовый характер они приобрели после полудня 26 февраля.

Пользователи заявили, что не могут написать пост или ретвитнуть, также они сообщали о незагружающихся картинках. В итоге стали поступать жалобы на то, что стало невозможно войти в Twitter как с компьютеров, так и со смартфонов.

Ранее Роскомнадзор признал соцсеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека в России и объявил об ограничении доступа к ней.

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