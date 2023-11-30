Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Российские пользователи вечером 30 ноября пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

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Пользователи заявили, что не могут отправить и прочитать сообщения. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также о неполадках уведомили пользователи из Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей.

На сбои в работе Telegram россияне жаловались 24 ноября. В основном с проблемой столкнулись москвичи и жители Кубани.

Еще один сбой в мессенджере произошел в конце октября. О проблемах сообщили жители южных регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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