Россияне пожаловались на сбой работы Telegram
Россияне массово пожаловались на сбой в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете «Detector404».
По данным источника, в стране за последние сутки насчитывается свыше 8,7 тысячи жалоб. Отмечается, что большинство недовольных пользователей — в Москве, Подмосковье, а также в Рязанской, Тверской и Ивановской областях. При этом известно, что россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду 11 марта.
Согласно информации детектора, сейчас около трети жалоб свидетельствует об общем сбое. Кроме того, пользователи сообщают и о проблемах с оповещениями, в работе мобильного приложения и сбое сайта.
В середине февраля 2026 года в Роскомнадзоре заявили о продолжении введения последовательных ограничений в отношении Telegram для того, чтобы добиться исполнения российских законов и обеспечить защиту граждан.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в интервью НСН отметил, что мобильные операторы не могут бороться с временным отключением интернета из соображений безопасности, поэтому жаловаться на невозможность выхода в Сеть бесполезно и некому.
