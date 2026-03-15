Россияне пожаловались на сбой работы Telegram

Россияне массово пожаловались на сбой в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете «Detector404».

По данным источника, в стране за последние сутки насчитывается свыше 8,7 тысячи жалоб. Отмечается, что большинство недовольных пользователей — в Москве, Подмосковье, а также в Рязанской, Тверской и Ивановской областях. При этом известно, что россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду 11 марта.