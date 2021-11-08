Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды на «Госуслугах»

О проблеме сообщили жители Екатеринбурга: неожиданно QR-коды, подтверждающие вакцинацию, оказались просрочены. По данным Ura.ru, накануне проблем с использованием сертификатов не было.

На аналогичные сложности жалуются жители Пермского края и Приморья.

Причиной неполадок с COVID-сертификатами на «Госуслугах» может быть вступивший в силу приказ Минздрава о сертификатах нового образца. Согласно документу, с 8 ноября в России будут выдавать новые сертификаты на русском и английском языках. Документ в электронном виде будет создаваться автоматически не позднее чем через три дня после вакцинации, а для оформления бумажного документа необходимо обратиться в один из многофункциональных центров, пишет РИА ФАН.

