Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды на «Госуслугах»
Сертификаты о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг массово аннулировали в понедельник.
О проблеме сообщили жители Екатеринбурга: неожиданно QR-коды, подтверждающие вакцинацию, оказались просрочены. По данным Ura.ru, накануне проблем с использованием сертификатов не было.
На аналогичные сложности жалуются жители Пермского края и Приморья.
Причиной неполадок с COVID-сертификатами на «Госуслугах» может быть вступивший в силу приказ Минздрава о сертификатах нового образца. Согласно документу, с 8 ноября в России будут выдавать новые сертификаты на русском и английском языках. Документ в электронном виде будет создаваться автоматически не позднее чем через три дня после вакцинации, а для оформления бумажного документа необходимо обратиться в один из многофункциональных центров, пишет РИА ФАН.
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