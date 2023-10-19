Россияне потребовали ужесточить закон для трудовых мигрантов

В документе, который размещён на портале «Российская общественная инициатива», предлагается ограничить для иностранцев сферы деятельности, а также не допускать в страну их несовершеннолетних детей.

Авторы петиции предлагают принять закон, который определит отрасли экономики, в которых будет разрешён труд мигрантов, параллельно запретив им работать в сферах с обращением наличных денег, например, в торговле, медицине, перевозках пассажиров и грузов.

«Необходимо ввести квотирование трудоустройства мигрантов по заявкам работодателей в количестве, не превышающим 4-5% от среднесписочного состава организации-работодателя», - предлагают авторы инициативы, которые указали, что ответственность за работников-мигрантов должен нести работодатель.

Ранее исполняющий обязанности главы государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хорошево-Мневники» был оштрафован на 10 тысяч рублей за утверждение, что мигранты выполняют порученную работу лучше русских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».