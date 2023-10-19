Россияне потребовали ужесточить закон для трудовых мигрантов
Петиция к правительству РФ с требованием об ужесточении трудового законодательства для мигрантов набрала 100 573 голосов россиян, сообщает «ФедералПресс». По закону теперь кабмин обязан её рассмотреть.
В документе, который размещён на портале «Российская общественная инициатива», предлагается ограничить для иностранцев сферы деятельности, а также не допускать в страну их несовершеннолетних детей.
Авторы петиции предлагают принять закон, который определит отрасли экономики, в которых будет разрешён труд мигрантов, параллельно запретив им работать в сферах с обращением наличных денег, например, в торговле, медицине, перевозках пассажиров и грузов.
«Необходимо ввести квотирование трудоустройства мигрантов по заявкам работодателей в количестве, не превышающим 4-5% от среднесписочного состава организации-работодателя», - предлагают авторы инициативы, которые указали, что ответственность за работников-мигрантов должен нести работодатель.
Ранее исполняющий обязанности главы государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хорошево-Мневники» был оштрафован на 10 тысяч рублей за утверждение, что мигранты выполняют порученную работу лучше русских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru