Готовимся к перееданию: Россиянам посоветовали праздничный коктейль из огуречного рассола

До Пасхи осталась чуть больше недели, россияне начинают готовиться к празднику заранее. Нужно продумать не только меню, составить список покупок и дел, но и позаботиться над тем, чтобы не выйти из праздничного застолья с лишними 5 кг.

Приготовление пасхальных блюд: выпечки, творожной пасхи, закусок - действительно традиционное и важное событие во время празднования Пасхи. Однако, если вы хотите отметить Пасху, не набирая лишний вес, можно обратить внимание на несколько полезных советов, которыми с НСН поделилась врач диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Конечно же, самое первое и главное правило – это умеренность в употреблении сладкой выпечки: не обязательно есть большие порции куличей и пасхи. Чтобы не было соблазнов отрезать большие куски и съесть лишнее, лучше сразу приготовить маленького размера куличики и Пасхи в миниформате «на один кус» и наслаждаться вкусом без переедания. Второе правило, которое поможет минимизировать набор лишних килограммов - замена некоторых ингредиентов на менее калорийные и полезные: вы можете экспериментировать с рецептами, заменяя часть муки на цельнозерновую, гречневую или из амаранта, а также использовать нежирный творог. Сахар заменить на трегалозу - это грибной сахар и сахар ракообразных, который не задействует инсулиновые механизмы и не гликирует белки. Дрожжи сухие можно заменить на закваску, куриное яйцо перепелиным, а цукаты заменяем на цитрусовую цедру», - рассказала НСН доктор Мухина.

Но что же делать, если вы все-таки излишне употребили куличей, яиц и как помочь себе в быстром восстановлении легкости и энергии? В связи с этим врач рекомендовал чудотворный рецепт коктейля.

«Есть отличный рецепт напитка, который сочетает в себе натуральные ферментационные вещества и стимуляторы секреции для ускоренного переваривания жирной и мучной пасхальной пищи. Ингредиенты: 1/2 стакана рассола, 1 чайная ложка васаби, 1/2 стакана сока сельдерея, 2 столовые ложки острого томатного соуса и долька лимона. В блендере смешайте рассол, васаби, сок сельдерея и острый томатный соус. Добавьте лимон и взбейте до получения однородной массы. Перелейте напиток в стакан. Добавьте несколько кубиков льда для охлаждения. И ваш организм обязательно ответит вам благодарностью», - рассказала Марият НСН.

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