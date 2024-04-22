Продажи «шашлычного набора» в апреле этого года упали на треть

Продажи «шашлычного набора» в апреле 2024 года упали на треть по сравнению с тем же периодом 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

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Эксперты объясняют снижение продаж поздней Пасхой, Великим поста и прохладной погодой в конце апреля.

Кроме того, средний чек «шашлычного набора», состоящего из мяса, мангала, шампуров, средства для розжига и угля, вырос на 11% по сравнению с показателями прошлого года. Теперь россиянам придется выложить за все вышеперечисленное больше 2,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне предпочитают готовить шашлык из свинины, замаринованной предварительно в уксусе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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