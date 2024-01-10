Россияне потратили в 11 раз больше на онлайн-подписки в новогодние каникулы

По данным анализа транзакций клиентов Почта Банка, самыми популярными из цифровых развлечений стали сервисы онлайн-кино, онлайн-игр и музыкальные подписки. Отмечается, что средний чек на подписки снизился на 10% и составил 479 рублей.

По мнению аналитиков, интерес к онлайн-развлечениям у россиян вызван холодами и общим развитием цифровых сервисов.

Ранее стало известно, что в 2023 году спрос на онлайн-психологов в России вырос более чем в 1,5 раза, отмечает RT.

