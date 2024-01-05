СМИ: Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества

Источник пояснил, что жертвами злоумышленников становятся пользователи, которые пытаются оформить промоподписку на видеоплатформы на скидочных сайтах.

Согласно схеме, система перенаправляет их сайт курсов в сфере инфобизнеса, и если невнимательный пользователь внесёт свои данные и оплатит символическую стоимость, например, в один рубль, то его подпишут на коучей.

Собеседник агентства указал, что с подобной схемой обмана столкнулись, в частности, желавшие подписаться на онлайн-кинотеатр «Иви». Представитель платформы отметил, что руководство знает «описанный вид мошенничества», равно как и другие онлайн-кинотеатры, однако количество обращений по данной проблеме минимально.

«Мы прошли все процедуры блокировки одного из таких ресурсов, где мошенники предлагали подписку не только на «Иви», но на все ключевые онлайн-кинотеатры», - добавил представитель «Иви».

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества с горящими турами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».