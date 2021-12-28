Россия заняла пятое место по экспорту вакцин от коронавируса
Россия вошла в топ-5 в мире по объему экспорта вакцин от коронавируса. Такое сообщение разместила Всемирная торговая организация (ВТО) на сайте.
Однако общая доля России в мировом экспорте вакцин по состоянию на ноябрь 2021 года достигла лишь 2,6%. За все время с начала торговли вакцинами России удалось экспортировать около 90 млн доз. Внутри страны было произведено еще около 140 млн доз.
Лидером среди экспортеров является Китай. Экспорт вакцин с китайского рынка составляет 40,6%. За ним в рейтинге идет объединенный рынок Евросоюза, его экспорт составил 37,3% от общемирового. На третьем месте США с 9,5%, за ними следует Южная Корея, она является поставщиком 3,6% вакцин на мировом рынке.
Ранее Минздрав РФ включил препарат «Мир-19» и вакцину для подростков с 12 лет «Спутник М» в 14-ю версию временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru