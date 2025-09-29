Россияне потратили 600 миллионов рублей на «козлиные тапки»
Жители России потратили миллионы на «козлиные тапки», сообщает Telegram-канал Shot.
Такие балетки побили рекорд по тратам за август текущего года. Таби — балетки с раздвоенным носком типа козлиного копытца. В прошлом месяце на такую обувь граждане потратили почти 600 млн рублей — это самый высокий показатель трат на обувь за последние четыре года.
На тапки люди спустили больше, чем на кафе, рестораны и продукты. Чаще всего в таких балетках ходят в Москве и в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что в обуви осенью будут актуальны лоферы, мюли, изогнутые каблуки и металлизированные поверхности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
