Издание пишет, что в Токио лишились дара речи, когда российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии. Таким образом, противолодочные возможности Японии поставлены под сомнение, поскольку японским военным не удалось оперативно отследить передвижения китайских и российских субмарин.

Территориальные претензии японских властей, которые требуют вернуть Курильские острова, только усугубляют ситуацию между РФ и Японией.

Ранее стало известно, что Россия оперативно приняла меры, укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

