СМИ: Москва напугала Токио, кода подлодки РФ и КНР начали кружить вокруг Японии
Москва напугала Токио манёвром с подлодками в ответ на её территориальные претензии — призывы Японии к России вернуть Курилы, сообщает Baijiahao.
Издание пишет, что в Токио лишились дара речи, когда российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии. Таким образом, противолодочные возможности Японии поставлены под сомнение, поскольку японским военным не удалось оперативно отследить передвижения китайских и российских субмарин.
Территориальные претензии японских властей, которые требуют вернуть Курильские острова, только усугубляют ситуацию между РФ и Японией.
Ранее стало известно, что Россия оперативно приняла меры, укрепив боевые возможности своего Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
