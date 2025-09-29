Песков: Из Киева нет никаких сигналов о возможном возобновлении переговоров с Москвой

Так он ответил на вопрос о перспективах восстановления диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Песков заявил, что нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев — отказаться от милитаристских позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

