Песков: Из Киева нет никаких сигналов о возможном возобновлении переговоров с Москвой

Из Украины не поступало сигналов о возобновлении переговоров с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он ответил на вопрос о перспективах восстановления диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Песков заявил, что нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев — отказаться от милитаристских позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
