Над Россией за ночь сбили 84 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 84 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, с 23:00 мск 28 сентября до 07:00 29 сентября над Россией нейтрализовали 78 украинских БПЛА. Так, 24 дрона сбили в Брянской области, 21 - в Белгородской, по девять - в Воронежской и Смоленской областях, семь - в Калужской, четыре - в Московском регионе, три - в Орловской, еще один - в Курской.
«Всего в ночное время... перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - подчеркнуло Минобороны.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин рассказал что над регионом нейтрализовали девять украинских БПЛА, обошлось без пострадавших и повреждений, пишет Ura.ru.
