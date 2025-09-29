В Китае открыли самый высокий в мире мост
В китайской провинции Гуйчжоу открыли самый высокий автомобильный мост в мире, сообщает CNA.
Подвесное сооружение расположено над ущельем Хуацзян. Расстояние от полотна моста до дна ущелья, по которому течет река Бэйпан, составляет 625 метров. Строительство моста, протяженность которого составляет 2,9 км, заняло три года и девять месяцев. Его стоимость — около $280 млн.
По словам властей, новый мост сокращает время пути с одной стороны ущелья до другой с двух часов до двух минут.
В провинции Гуйчжоу находится предыдущий мировой рекордсмен среди мостов — мост Дугэ высотой 565 метров, который построен через ущелье с протекающим по его дну притоком реки Бэйпан.
Ранее на курорте «Архыз» открыли самый высокий подвесной мост в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
