Россия перестала поставлять обувь в Белоруссию

Ряд российских компаний перестал поставлять обувь в Белоруссию из-за проблем с маркировкой товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в белорусское Министерство по налогам и сборам.

Отмечается, что приостановлены поставки обуви из магазинов «Детский мир», Nike и Lamoda. При этом в последней компании сообщили, что поставки были прекращены только на время, так как некоторые неполадки с маркировкой уже устранены. Другие компании могут перестать поставлять обувь в Белоруссию к концу ноября.

«Компании не могут внести в белорусскую систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца. При этом немаркированный товар вывезти из России невозможно, а перестраивать логистику невыгодно», - сказано в письме.