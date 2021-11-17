Россия перестала поставлять обувь в Белоруссию
Ряд российских компаний перестал поставлять обувь в Белоруссию из-за проблем с маркировкой товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в белорусское Министерство по налогам и сборам.
Отмечается, что приостановлены поставки обуви из магазинов «Детский мир», Nike и Lamoda. При этом в последней компании сообщили, что поставки были прекращены только на время, так как некоторые неполадки с маркировкой уже устранены. Другие компании могут перестать поставлять обувь в Белоруссию к концу ноября.
«Компании не могут внести в белорусскую систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца. При этом немаркированный товар вывезти из России невозможно, а перестраивать логистику невыгодно», - сказано в письме.
30% общего объема экспорта российской обуви, по данным Федеральной таможенной службы, приходится на Белоруссию. Показатели составляют около 7,3 миллионов пар.
Ранее аналогичная ситуация возникла с поставками российской продукции в Казахстан, так как там не признаются коды маркировки РФ. Число российского экспорта обуви в Казахстан составляет примерно 7,5 миллионов пар.
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