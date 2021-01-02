Россияне после 45 лет начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — цитирует Газета. ru сообщение ведомства.

Периодичность оповещения будущих пенсионеров – раз в три года. Россияне будут получать уведомления через портал госуслуг раз в три года. Уведомление будет формироваться автоматически, отдельные запросы для этого не нужны, сообщает RT.

Из сообщений можно узнать о полученных отчислениях, расчетная сумма пенсии по старости, условия и срок ее получения, пишут «Известия».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, почему платить пенсии цифровыми рублями пока не стоит.

«Пенсионеры совершенно не готовы к такого рода нововведениям. Слишком много опасений мошенничества и недоверия к технологическим новинкам. Не думаю, что в ближайшей перспективе это будет реализовано. Огромное количество пенсионеров из 43 миллионов до сих пор получают пенсию вживую, от почтальонов в деревнях и малых населенных пунктах. Это 10-12 миллионов человек», - отметил он.

