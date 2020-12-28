Цифра пенсии. В Совфеде не в курсе, что такое цифровой рубль

«Пенсионеры совершенно не готовы к такого рода нововведениям. Слишком много опасений мошенничества и недоверия к технологическим новинкам. Не думаю, что в ближайшей перспективе это будет реализовано. Огромное количество пенсионеров из 43 миллионов до сих пор получают пенсию вживую, от почтальонов в деревнях и малых населенных пунктах. Это 10-12 миллионов человек», - отметил он.



Сенатор заявил, что значение такого понятия, как цифровой рубль, еще предстоит объяснить населению перед тем, как повсеместно вводить его.



«Даже я не понимаю, что такое цифровой рубль. Если это деньги, которые хранятся на банковской карте и за которые можно купить товар, то он уже давно введен и используется. Цифровой рубль - это новый вид платежных возможностей или уже знакомый всем? В любом случае, пенсионеров надо обучить. Мы их учим-учим, а их всё равно обманывают», - заключил он.



Согласно докладу Центробанка, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Эмиссию будет осуществлять Банк России.



Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что с помощью цифровых рублей можно будет расплачиваться как с физическими, так и с юридическими лицами. По мнению эксперта, все уже давно привыкли расплачиваться с помощью карт или телефонов, поэтому не почувствуют разницы при переходе на цифровой рубль.

