Россияне посчитали, сколько тратят на еду в отпуске

Сообщается, что более половины респондентов рассказали, что в путешествиях не беспокоятся по поводу трат на еду. В частности, четверть опрошенных готова отдать до тысячи рублей в день на человека. Еще 32% рассказали, что траты в пределах двух тысяч рублей в день можно считать приемлемыми, а для 18% эта сумма достигла четырех тысяч рублей на человека. Заплатить больше готов каждый двадцатый опрошенный.

По словам 80% респондентов, еда способствует погружению в культуру посещаемой страны.

Уточняется, что в среднем, отпуск на отечественных курортах обходится организованным путешественникам приблизительно в 46 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что жители России все чаще выбирают новый вид путешествий – bleisure, в ходе которых совмещают деловую поездку с отдыхом. Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров пояснил в эфире НСН , с чем связано развитие bleisure-путешествий.

