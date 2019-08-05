Россияне посчитали, сколько тратят на еду в отпуске
Большинство россиян отмечают важность продегустировать местную кухню на отдыхе. Кроме того, они готовы тратиться на деликатесы. Такие результаты показал опрос, который провел сервис momondo.ru.
Сообщается, что более половины респондентов рассказали, что в путешествиях не беспокоятся по поводу трат на еду. В частности, четверть опрошенных готова отдать до тысячи рублей в день на человека. Еще 32% рассказали, что траты в пределах двух тысяч рублей в день можно считать приемлемыми, а для 18% эта сумма достигла четырех тысяч рублей на человека. Заплатить больше готов каждый двадцатый опрошенный.
По словам 80% респондентов, еда способствует погружению в культуру посещаемой страны.
Уточняется, что в среднем, отпуск на отечественных курортах обходится организованным путешественникам приблизительно в 46 тыс. рублей на человека.
Ранее сообщалось, что жители России все чаще выбирают новый вид путешествий – bleisure, в ходе которых совмещают деловую поездку с отдыхом. Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров пояснил в эфире НСН , с чем связано развитие bleisure-путешествий.
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