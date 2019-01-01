Названы причины популярности bleisure-путешествий

Жители России все чаще выбирают новый вид путешествий – bleisure, в ходе которых совмещают деловую поездку с отдыхом, пишет «Российская газета».

В bleisure-путешествия отправляются сотрудники компаний, которые обычно продлевают пребывание в городе, куда были отправлены в рабочую командировку. Чаще всего, по данным агентства делового туризма «Аэроклуб», деловые визиты по России продлевают сотрудники обрабатывающей, добывающей промышленности, сферы энергетики.

Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН рассказал, кто чаще всего становиться bleisure-путешественником.

«Отдых после командировки – это распространенный формат туризма не только в России, но и за рубежом. Это общемировая тенденция. У деловых людей времени, как правило, мало, чтобы организовывать какие-то поездки на отдых. Люди приезжая на конференции, встречи, мероприятия, работают в таком жестком режиме, что, побывав во многих уголках планеты, они, по сути, ничего не видят.

Конечно, компании не будут оплачивать туристические поездки сотрудников, поэтому люди просто продлевают свое пребывание в каком-то городе за свой счет и отдыхают. Вот, у вас в активе появляется посещение какого-то интересного места в мире! Здравый подход, чтобы познакомиться с тем направлением, куда ты приехал. Думаю, этот формат будет только развиваться», - отметил эксперт.