Россияне попросили Тарантино спасти от разрушения «дом Пастернака»

К ролику жители Рязанской области приложили письмо на английском языке.

«Мы знаем о вашей особой духовной связи с Борисом Пастернаком. Мы видели фотографии, на которых заснято, как вы посещаете его могилу. Как вы видите, дом в плачевном состоянии. Мы хотим сохранить этот дом как частичку той дореволюционной России, которая была дорога сердцу Бориса Пастернака, и превратить его в музей», — написали авторы обращения.

Касимовцы подчеркнули, что обращаться к Тарантино им очень стыдно, но местные власти не хотят решать эту проблему и не выделяют денег на реконструкцию здания.

В письме уточняется, что на видео показан дом дяди Бориса Пастернака Осипа Кауфмана, который был главврачом Касимовской больницы. Есть мнение, что Кауфман стал прототипом доктора Живаго в одноименном романе Пастернака.

