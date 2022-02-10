Россияне попросили Тарантино спасти от разрушения «дом Пастернака»
Жители города Касимова в Рязанской области попросили американского режиссера Квентина Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака». Видео с просьбой касимовцы опубликовали на YouTube 10 февраля, в день рождения русского писателя и поэта.
К ролику жители Рязанской области приложили письмо на английском языке.
«Мы знаем о вашей особой духовной связи с Борисом Пастернаком. Мы видели фотографии, на которых заснято, как вы посещаете его могилу. Как вы видите, дом в плачевном состоянии. Мы хотим сохранить этот дом как частичку той дореволюционной России, которая была дорога сердцу Бориса Пастернака, и превратить его в музей», — написали авторы обращения.
Касимовцы подчеркнули, что обращаться к Тарантино им очень стыдно, но местные власти не хотят решать эту проблему и не выделяют денег на реконструкцию здания.
В письме уточняется, что на видео показан дом дяди Бориса Пастернака Осипа Кауфмана, который был главврачом Касимовской больницы. Есть мнение, что Кауфман стал прототипом доктора Живаго в одноименном романе Пастернака.
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