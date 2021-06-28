«Огурцы, картошка и шезлонг». Кинокритик ждет шедевра от Тарантино

По его словам, обычно сказывается не только усталость, но и неумение успевать за быстроменяющимся миром, а Тарантино рано обвинять в медлительности.



«Во-первых, накапливается усталость. Во-вторых, люди, конечно, с возрастом отстают от времени, потому что кино меняется стремительно, ритм жизни меняется стремительно, а уж тем более сейчас, когда интернет развивается с такой скоростью, что мало кто может за ним успеть. Но мне кажется, Тарантино насчет преклонного возраста слегка кокетничает, потому что это его заявление о съемках последнего фильма - уже не первое. Я, будучи лично знаком с Квентином, не очень верю в то, что человек его энергии, его жизнелюбии, его харизмы, его внутреннего драйва способен прекратить снимать кино, чтобы копаться на даче, выращивать огурцы и картошку, лежать в шезлонге и греть живот. Я что-то в это не верю», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Шнейдеров уверен, что следующий фильм кинорежиссера станет очередным шедевром автора, и, вероятно, все-таки не последним.

«Я надеюсь, что этот фильм будет не последним, но от Тарантино я жду, прежде всего, безусловно, его фирменного черного юмора, блистательной работы с актером и абсолютно неожиданного сценария. Я уже не говорю про такие мелочи, как гениальный саундтрек, который он везде подбирает просто фантастически – у него невероятное чутье на музыку, блистательный монтаж – по скорости монтажа, по ураганному ритму с ним мало кто может сравниться. Я жду самого главного – я жду Квентина Тарантино», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что картина об Эрмитаже, снятая на iPhone, удостоилась трех номинаций на «Каннских львах». Проект представлен в категориях «Онлайн-фильм», «Вирусный фильм» и «Культура и контекст».