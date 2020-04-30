Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года

Большинство жителей России надеются отправиться в какую-либо поездку, в том числе за границу, до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведенного компании Ozon.Travel. В ходе исследования выяснилось, что 85% респондентов подчеркнули, что хотели бы отправится в отпуск в текущем году.

Также стало известно, что самым популярным направлением стала Европа, ее выбрали 60% респондентов. На втором месте в списке предпочтений оказалась Азия, куда бы отправились 15% опрошенных. Те путешественники, которые предпочли поездки по России, в основном хотели бы посетить южные регионы страны.

Добавим, наши самые позитивно настроенные соотечественники надеются отправиться в путешествие уже в августе, однако большинство рассчитывает на осень.

Опрос: Более четверти россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

Между тем, ранее НСН сообщала, что российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19.

Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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