Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года

Большинство жителей России надеются отправиться в какую-либо поездку, в том числе за границу, до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведенного компании Ozon.Travel. В ходе исследования выяснилось, что 85% респондентов подчеркнули, что хотели бы отправится в отпуск в текущем году.

Также стало известно, что самым популярным направлением стала Европа, ее выбрали 60% респондентов. На втором месте в списке предпочтений оказалась Азия, куда бы отправились 15% опрошенных. Те путешественники, которые предпочли поездки по России, в основном хотели бы посетить южные регионы страны.

Добавим, наши самые позитивно настроенные соотечественники надеются отправиться в путешествие уже в августе, однако большинство рассчитывает на осень.