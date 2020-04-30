Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года
Большинство жителей России надеются отправиться в какую-либо поездку, в том числе за границу, до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведенного компании Ozon.Travel. В ходе исследования выяснилось, что 85% респондентов подчеркнули, что хотели бы отправится в отпуск в текущем году.
Также стало известно, что самым популярным направлением стала Европа, ее выбрали 60% респондентов. На втором месте в списке предпочтений оказалась Азия, куда бы отправились 15% опрошенных. Те путешественники, которые предпочли поездки по России, в основном хотели бы посетить южные регионы страны.
Добавим, наши самые позитивно настроенные соотечественники надеются отправиться в путешествие уже в августе, однако большинство рассчитывает на осень.
Между тем, ранее НСН сообщала, что российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19.
Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью
- В Кремле допустили выплату пособия всем россиянам
- Закончились деньги. Названы причины роста популярности кредитов на самоизоляции
- Не только Петербург: Масочный режим охватил уже почти 20 регионов России
- Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru