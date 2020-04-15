Опрос: Более четверти россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, когда, по мнению россиян, будут сняты ограничения на полёты за границу, введённые из-за пандемии COVID-19, и у них появится возможность отправиться в путешествие.

Как пишет RT, ссылаясь на данные исследования, 25,9% респондентов уверены, что в заграничную поездку можно будет отправиться уже этим летом. При этом, более 74% участников опроса полагают, что смогут уехать в отпуск лишь осенью.

Добавим, почти все опрошенные (96%) высказали мнение о том, что режим самоизоляции закончится позже мая.

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Между тем, в конце марта Минтруд напомнили работодателям, что у них нет права отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы. В ведомстве отметили, что отправлять в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно. Вместе с тем, если работник захочет, то может пойти в отпуск за свой счет. Это должно произойти только по его желанию.

Если работодатель нарушает эти правила, то сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию, подчеркнули в Минтруде.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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