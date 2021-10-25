Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести двухдневные выходные для работников, сделавших прививку от коронавируса. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что высшим должностным лицам совместно с руководителями предприятий и организаций рекомендуется ввести «освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Кроме того, субъектам РФ рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями «в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета».
Главы регионов должны представить свои доклады президенту до 15 ноября, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- В России зарегистрировали 37 930 случаев коронавируса за сутки
- Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса
- Путин поручил регионам усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений
- Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма «дельта»
- Митрополит Тихон прокомментировал тезис «нет Путина - нет России»
- СМИ: Светлана Светличная пропала без вести в Москве
- Систему QR-кодов введут в Хабаровском крае
- Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы
- СМИ предупредили о росте цен на новые автомобили до конца года
- Украинский политолог рассказал, почему Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru