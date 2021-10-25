Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести двухдневные выходные для работников, сделавших прививку от коронавируса. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил регионам усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений

Отмечается, что высшим должностным лицам совместно с руководителями предприятий и организаций рекомендуется ввести «освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, субъектам РФ рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями «в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета».

Главы регионов должны представить свои доклады президенту до 15 ноября, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВакцинацияВладимир ПутинКоронавирус
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