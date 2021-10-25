Путин поручил регионам усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений
Главы российских регионов совместно с Роспотребнадзором должны обеспечить запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночные часы. Соответствующее поручение дал должностным лицам президент РФ Владимир Путин.
Как отмечается в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, регионам необходимо «обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий». В частности, речь идет о введении «запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра», усилении профилактических мер на всех видах транспорта «включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей».
Кроме того, Путин поручил руководителям субъектов РФ обеспечить «своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий» в очагах COVID-19, изоляцию лиц с подтвержденным коронавирусом «с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными группами лиц». Также в регионах необходимо усилить контроль за соблюдением населением масочного режима и социальной дистанции, отмечает РИА ФАН.
Высшие должностные лица и глава Роспотребнадзора Анна Попова должны представить президенту соответствующие доклады 30 ноября и далее – ежемесячно.
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