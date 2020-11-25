Россияне погасили рекордный объем ипотечных кредитов досрочно

Ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика после первой волны пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Третий квартал стал рекордным для объема досрочно погашенных ссуд, который составил 524,8 млрд рублей. В период с июля по сентябрь объем закрытых раньше срока кредитов превысил показатели аналогичного периода за прошлый год на 82,2%.

При этом объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в третьем квартале, по сравнению со вторым, увеличился в полтора раза.

Более 83 процентов кредитов погасили с помощью собственных средств. Другими источниками для погашения ипотеки стали новые кредиты по рефинансированию и государственные субсидии.