Число ипотек в Москве в октябре выросло в 1,5 раза
Управлением Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировано в 1,5 раза больше ипотек, чем годом ранее – 12,1 тысячи договоров, говорится в сообщении на сайте управления Росреестра по Москве.
За месяц показатель вырос на 17%, за 10 месяцев зафиксировано 79,8 тысячи ипотечных договоров, что на 11% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил этот рост работой госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, это половина всех регистраций сделок с недвижимостью в 2020 году.
«На 19 ноября сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве составила 213,7 млрд рублей, за месяц этот показатель увеличился на 19,6%. Количество выданных с начала года льготных кредитов составило 38,7 тысячи, за месяц их число выросло на 18,1%. Сейчас на столицу приходится 26,5% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов», - сказал Ефимов.
По словам заммэра Москвы, рост числа сделок на рынке столичной недвижимости был поддержан снижением ключевой ставки ЦБ РФ и низкой инфляцией, что привело к снижению ставок по ипотечным кредитам на покупку вторичного жилья и росту в этом секторе жилищного ипотечного рынка.
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