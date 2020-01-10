Россияне перестали покупать одежду и обувь

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков Fashion Consulting Group. Они подчёркивают, что оборот рынка в стране сократился на 3-4%. По данным экспертов, его объём сейчас составляет 2,5 триллиона рублей.

Эти изменения, по данным аналитиков, связаны с падением доходов россиян, ростом НДС и инфляцией, а также аномально теплой осенью и зимой 2019 года, пишет Газета.ру.

По имеющимся данным, в третьем квартале прошлого года на одежде экономили более половины наших соотечественников, а именно 56% россиян.