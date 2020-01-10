Россияне перестали покупать одежду и обувь
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков Fashion Consulting Group. Они подчёркивают, что оборот рынка в стране сократился на 3-4%. По данным экспертов, его объём сейчас составляет 2,5 триллиона рублей.
Эти изменения, по данным аналитиков, связаны с падением доходов россиян, ростом НДС и инфляцией, а также аномально теплой осенью и зимой 2019 года, пишет Газета.ру.
По имеющимся данным, в третьем квартале прошлого года на одежде экономили более половины наших соотечественников, а именно 56% россиян.
Ранее НСН писала, что большинство наших соотечественников ищут в магазинах скидки, а также являются активными участниками программ лояльности розничных сетей. Об этом говорят данные исследования, проведённого «Райффайзенбанком».
Аналитики подчёркивают, что 80% пользуется программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В пятёрку самых популярных категорий товаров и услуг, которые россияне покупают со скидками, вошли товары для дома и техника, товары для детей и товары и услуги в категории «красота».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось еще одно видео момента крушения украинского «Боинга»
- Авиакомпания потребовала от производителя SSJ-100 2 млрд рублей
- Оппозиция Абхазии готова к переговорам с президентом Хаджимбой
- Вильфанд рассказал, когда «зимняя жара» сменится похолоданием
- На Таймыре аварийно сел вертолет с детьми