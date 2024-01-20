Россияне перечислили самые раздражающие привычки коллег

Кроме того, одними из самых раздражающих особенностей считают постоянные опоздания (21%), злоупотребление парфюмом (18%), использование в речи слов-паразитов (16%).

Также 13% россиян признались, что им не нравится чавканье, 7% раздражает щелканье суставами или ручкой и стук по поверхности. Привычкой грызть ногти или какие-либо предметы недовольны 6%.

Еще 22% россиян поделились, что раздражаются из-за других вредных привычек окружения на работе: злоупотребления чужим временем, болтливости, отсутствия организованности, перекладывания ответственности.

